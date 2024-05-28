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Hatay'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Hatay’da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

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