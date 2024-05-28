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Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Ankara’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Ankara-Bolu karayolunda seyir eden yolcu otobüsü alevlere teslim oldu.

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