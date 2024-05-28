İzmir’de cip şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti

Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole devrilirken araç hurdaya döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen sürücü, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN