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Otomobil TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Otomobil TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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