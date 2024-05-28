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İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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İstanbul Beyoğlu’nda korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir binanın üstündeki kafede yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken, yangın bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu'nda bir kafede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat 01.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Kasımpaşa Medresesi Sokak'ta bulunan kafede çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın üst katında bulunan bir kafede bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Çatıdan yükselen alevleri fark edenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, kafede hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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