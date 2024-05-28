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İstanbul'da pes dedirten olay! Yediği dönerin fiyatını fazla buldu ateş açtı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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İstanbul’da pes dedirten olay! Yediği dönerin fiyatını fazla buldu ateş açtı

Zeytinburnu'nda bir şahıs yediği dönerin fiyatını pahalı bulunca tartışma çıkardı. Çalışanlarla tartışan saldırgan büfede silahla rastgele ateş açtı. Kurşun yağmuruna tutulan büfede yaralanan olmazken polis şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

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