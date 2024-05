Kocaeli'de "pes" dedirten olay! Okul basan veli öğretmenin üzerine yürüdü | Bakan Tekin'den açıklama: "Soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız"

"ÖNCELİKLİ TALEBİMİZ, CAN GÜVENLİĞİDİR"

Metin, "Can güvenliği olmadan ders, eğitim olmaz. Bizim öncelikli talebimiz, can güvenliğidir. Okullarda güvenlik görevlileri bir an önce istihdam edilmelidir. Zaten yaşanılan olay da bu güvenlik tedbirlerinin olmamasından kaynaklı bir olaydır. Anlatılanlara göre, bir veli cebinde silahla yukarıya kadar gelip, sınıfa girebiliyorsa; burada güvenlikten bahsetmemiz maalesef mümkün değildir. Bir an önce tedbirlerin artırılmasını, öğretmenlerimizin dersini güvenlik içinde yapmasını talep ediyoruz. Sendikalar olarak bu talebimizi bir kez daha bu acı olaydan sonra buradan yineliyoruz. Bir kez daha bir öğretmenimizin burnu kanasın istemiyoruz. Sendikaların talebi, nettir. Bu konuda da gerek düzenleme acilen yapılmalıdır" diye konuştu.