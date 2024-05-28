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Hastanede hareketli dakikalar! Sağlık raporu alamayınca sağlık çalışanlarını bıçakla tehdit etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Hastanede hareketli dakikalar! Sağlık raporu alamayınca sağlık çalışanlarını bıçakla tehdit etti

Rize’de ehliyet için gerekli olan sağlık raporunu almak istediği hastanede olumsuz cevap alan şahıs, elindeki bıçakla sağlık çalışanlarını tehdit edince gözaltına alındı.

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