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Gaziantep’te korkutan yangın

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Gaziantep’te korkutan yangın

Gaziantep’in Nizip ilçesinde plastik su borularının satıldığı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınırken iş yeri ve araçlar kullanılamaz hale geldi.

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