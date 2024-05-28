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İstanbul Fatih'te vahşet! Karısının boğazını keserek öldürdü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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İstanbul Fatih’te vahşet! Karısının boğazını keserek öldürdü

Fatih'te eşiyle tartışma yaşayan Doğukan Uğur dehşet saçtı. 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu eşi Zahra Nojioua'nın boğazını bıçakla keserek öldüren Uğur olay yerinden kaçtı. Korkunç olayda kadın hayatını kaybederken şüpheli Doğukan Uğur'u yakalama çalışması başlatıldı.

Olay, Fatih Yedikule'de meydana geldi. İddialara göre, Cezayir uyruklu Zahra Nojioua (29), 2022 yılında geldiği Türkiye'de, Doğukan Uğur ile tanışarak evlendi. Evlilik sürecinde, ikili arasında sorunlar çıktı.

TARTIŞMA DEHŞETE DÖNDÜ

Son olarak dün, Doğukan Uğur ile eşi Zahra Nojioua, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Doğukan Uğur eline aldığı bıçakla, eşinin boğazını kesti. Zahra Nojioua, kanlar içersinde yere yığılırken, Doğukan Uğur ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şüpheli Doğukan Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı.

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