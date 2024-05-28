28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

26 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.05.2024
ABONE OL
26 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da hakkında 26 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör