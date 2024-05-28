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Adana'da feci kaza! Köpeğe çarpamamak manevra yapan otomobil takla attı: Çok sayıda yaralı var

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Adana’da feci kaza! Köpeğe çarpamamak manevra yapan otomobil takla attı: Çok sayıda yaralı var

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil sürücüsünün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

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