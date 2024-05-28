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Köpekler bu kez maymuna saldırdı: Ağaca çıkarak kurtuldu çaresizce bekledi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Köpekler bu kez maymuna saldırdı: Ağaca çıkarak kurtuldu çaresizce bekledi

Başıboş köpeklerin hedefi bu kez maymun oldu. Antalya’nın Aksu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan maymun ağaca çıkarak kurtulabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen tarafından çaresizce bekleyen maymun kurtarıldı. Konuya ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yapılan açıklamada maymunun gerekli kontrolleri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildiği ifade edildi.

Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesinin Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sahibi bulunamayan maymun sokakta gezdiği esnada köpeklerin saldırısına uğradı.

AĞACA ÇIKARAK KURTULDU

Köpeklerden kaçıp ağaca çıkarak çaresiz bir şekilde kurtarılmayı bekleyen maymunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğüne bildirdi.

MAHSUR KALAN MAYMUN KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Antalya Şefliği ekipleri, maymunu bulunduğu ağaçtan yakalayarak kafese aldı. Yakalanan maymun, ekiplerin gözetiminde gerekli sağlık kontrolleri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

SAHİBİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya'nın Aksu ilçesinde sahibi bulunamayan maymunun sokak köpeklerinden kaçarak bir ağaca çıkması üzerine maymun Antalya Şefliği ekibimizce kurtarılarak gerekli kontrolleri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Maymunun sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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