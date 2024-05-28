Köpekler bu kez maymuna saldırdı: Ağaca çıkarak kurtuldu çaresizce bekledi

SAHİBİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya'nın Aksu ilçesinde sahibi bulunamayan maymunun sokak köpeklerinden kaçarak bir ağaca çıkması üzerine maymun Antalya Şefliği ekibimizce kurtarılarak gerekli kontrolleri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Maymunun sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.