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Batman'da polislerin araması madencileri aratmadı, kömürler arasından kaçak sigara çuvalları çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Batman’da polislerin araması madencileri aratmadı, kömürler arasından kaçak sigara çuvalları çıktı

Batman’da durdurulan kömür yüklü tır dorsesinde yapılan aramada çuvallara doldurulmuş yüzlerce paket kaçak sigara ele geçirildi.

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