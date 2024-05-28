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Afyonkarahisar’da Kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Afyonkarahisar’da Kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştı

Afyonkarahisar’da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

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