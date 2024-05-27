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Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın kazananları belli oldu!

Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Türkiye Entelektüel Oyunları TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın kazananları belli oldu!

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın finalinde Türkiye'nin en parlak genç zihinleri bir araya geldi. Yarışması'nın Finali, 26 Mayıs’ta Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirildi. İşte (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın kazananları...

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