Depremzedelerin yaşadığı konteynerlerde yangın! Alevlere teslim oldu

6 KONTEYNER VE BARAKA KÜL OLDU

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek alevlere müdahale etti. Alevlerin yayılmasıyla yan yana bulunan 6 konteyner ve baraka yandı. Jandarma ekipleri, yangının sebebini belirlemek için çalışma başlattı.