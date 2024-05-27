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Depremzedelerin yaşadığı konteynerlerde yangın! Alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Depremzedelerin yaşadığı konteynerlerde yangın! Alevlere teslim oldu

Hatay’da depremzede vatandaşların yaşadığı 6 konteyner ve barakada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Çıkan yangında 6 konteyner ve baraka kül oldu.

Yangın, Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Depremzedelerin bireysel olarak kurdukları barakalar ve konteynerlerde yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyürken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

6 KONTEYNER VE BARAKA KÜL OLDU

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek alevlere müdahale etti. Alevlerin yayılmasıyla yan yana bulunan 6 konteyner ve baraka yandı. Jandarma ekipleri, yangının sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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