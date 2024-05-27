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Balıkesir'de suç örgütlerine yönelik operasyon! 22 şüpheli gözaltında...

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Balıkesir’de suç örgütlerine yönelik operasyon! 22 şüpheli gözaltında...

Balıkesir Jandarma Komutanlığınca son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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