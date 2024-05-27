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Tunceli'deki Munzur Gözeleri'nde piknik ve kamp faaliyetleri yasaklandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Tunceli’deki Munzur Gözeleri’nde piknik ve kamp faaliyetleri yasaklandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 1. derece doğal sit alanı olan Munzur Gözeleri'nin belirli alanlarında, piknik ve kamp faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı.

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