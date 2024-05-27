Kahramanmaraş’ta esrarengiz doğa harikası! Derinliği de kaynağı da bilinmiyor

Soğuk suyu ve temiz havası ile stres atmak isteyen depremzedelerin ilgisini çekmeye devam eden Yeşilgöz Mesire Alanı, çevre illerden de misafirlerini ağırlıyor. Daha önce dalgıçların girdiği ve 250 metre derinliğe indiği suyun ilerisine inilemedi.

6 Şubat öncesi yeşil ve turkuaz rengini andırır berrak bir görünüme sahip olan kaynak su, deprem sonrası çamur akmış, daha sonra normal akışını sürdürmüştü.