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Fethiye'de sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Fethiye’de sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu. Başından ve elinden yaralı olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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