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Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika haberine göre Orta Karadeniz bölgesinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

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