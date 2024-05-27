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Gümrük muhafaza ekipleri sigara ve tütün kaçakçılığına geçit vermiyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Gümrük muhafaza ekipleri sigara ve tütün kaçakçılığına geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen yıl 1144 ton sigara ve 515 ton tütüne el konulmasını sağladı.

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