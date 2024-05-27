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İzmir'de kahreden olay! Devrilen traktörün sürücüsü öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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İzmir’de kahreden olay! Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gökçe'nin iki hafta sonra vatani görevini yerine getirmek için Erzincan'a gideceği öğrenildi.

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