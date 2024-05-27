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Kocaeli'de şaşkına çeviren olay! Otomobile giren yılana gazlı müdahale

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Kocaeli’de şaşkına çeviren olay! Otomobile giren yılana gazlı müdahale

Şaşkına çeviren olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Otomobile giren yılan hem korkuttu hem de uğraştırdı. Karbondioksit gazı sıkıldıktan bir süre sonra otomobilden sarkarak çıkan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatipköy Mahallesi'nde otomobilinin içine yılan girdiğini fark eden sürücü, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu.



İtfaiye ekiplerinin incelemeleri neticesinde yılanın otomobilin motor kısmına girdiği tespit edildi.




Ekipler, karbondioksit içerikli tüp yardımıyla yılanın otomobilden çıkmasını sağladı.




Gaz sıkıldıktan bir süre sonra aracın plaka kısmından sarkarak çıkan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.


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