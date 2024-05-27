Bursa'da Galatasaaray'ın şampiyonluk kutlamalarında gerginlik! 2 kişi gözaltına alındı
Galatasaray'ın şampiyon olması tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da büyük bir sevinçle kutlandı. Sokaklara dökülen Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçeli taraftar grubu arasında kavga çıktı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İnegöl ilçesindeki sarı- kırmızılı taraftarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı.
İddiaya göre, bu sırada toplanan Fenerbahçeli bazı taraftarlar ise şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının araçlarına meşale atıp, sopalarla saldırdı. Altay Caddesi'nde karşılaşan ve birbirlerine laf atmaya başlayan taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda birbirine meşale atan taraftarlar ara sokaklara kaçarken, 2 kişi gözaltına alındı.
ŞAMPİYONLUK KUTLARKEN ARACIYLA DEPOYA DALDI
Öte yandan, Osmaniye Mahallesi, Altay Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması için sokağa çıkan Galatasaraylı bir taraftarın kullandığı 16 BIY 946 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir binanın deposuna daldı. Olayda yaralanan olmazken, hafif ticari araçta ve depoda meydana geldi.
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