Bursa’da Galatasaaray’ın şampiyonluk kutlamalarında gerginlik! 2 kişi gözaltına alındı





İddiaya göre, bu sırada toplanan Fenerbahçeli bazı taraftarlar ise şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının araçlarına meşale atıp, sopalarla saldırdı. Altay Caddesi'nde karşılaşan ve birbirlerine laf atmaya başlayan taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda birbirine meşale atan taraftarlar ara sokaklara kaçarken, 2 kişi gözaltına alındı.