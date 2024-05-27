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Marmara Denizi'nde gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu | İstanbul'da da hissedildi

Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Marmara Denizi’nde gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu | İstanbul’da da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 00.38 sıralarında Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, Marmara Denizi'nin İstanbul açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer: Marmara Denizi - [25.10 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Tarih:2024-05-27

Saat:00:38:18 TSİ

Enlem:40.82778 N

Boylam:28.31861 E

Derinlik:7 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-05-27 00:38:1840.8277828.318617.0ML3.8Marmara Denizi - [25.10 km] Büyükçekmece (İstanbul)Detay

2024-05-27 00:23:5738.9333325.584179.0ML2.1Ege Denizi - [73.54 km] Ayvacık (Çanakkale)Detay

2024-05-27 00:20:0940.8102842.864177.12ML1.9Merkez (Kars)Detay

2024-05-26 23:49:4337.9586136.385567.0ML1.1Göksun (Kahramanmaraş)Detay

2024-05-26 23:40:4538.2208338.603618.76ML1.3Pütürge (Malatya)Detay

2024-05-26 23:31:4139.9580638.451947.16ML1.0Refahiye (Erzincan)Detay

2024-05-26 23:20:1438.2708338.264177.0ML1.5Yeşilyurt (Malatya)Detay

2024-05-26 23:17:5738.1061138.447787.0ML1.1Sincik (Adıyaman)Detay

2024-05-26 23:14:5038.2047238.486947.0ML1.1Battalgazi (Malatya)Detay

2024-05-26 22:53:0440.6711142.302787.0ML1.2Şenkaya (Erzurum)Detay

2024-05-26 22:34:0439.7561135.491947.0ML1.0Saraykent (Yozgat)Detay

2024-05-26 22:03:0839.4880628.210286.18ML2.0Bigadiç (Balıkesir)Detay

2024-05-26 21:45:2338.7436139.803337.21ML2.3Kovancılar (Elazığ)Detay

2024-05-26 21:41:5238.4511139.042512.99ML2.0Merkez (Elazığ)Detay

2024-05-26 21:05:4936.6969429.084727.0ML1.0Fethiye (Muğla)Detay

2024-05-26 20:57:5038.1436137.463337.03ML2.8Elbistan (Kahramanmaraş)

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