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Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Edirne ve Kırklareli’nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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