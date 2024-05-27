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Çanakkale'de yangın! 20 dönümlük alan zarar gördü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Çanakkale’de yangın! 20 dönümlük alan zarar gördü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları eteklerindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Görenlerin panik olduğu yangında olay yerine ekipler sevk edildi. 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Bayramiç ilçesi Çavuşlu köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

1.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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