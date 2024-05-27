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Bolu’da kafede bıçaklı kavga: 1 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Bolu’da kafede bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bolu’da bir kafede 5-6 kişilik grup, çıkan kavgada aralarında husumet bulunan kişiyi bacağından bıçakla yaraladı.

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