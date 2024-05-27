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İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen de yakalandı.

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