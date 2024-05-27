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Erzincan İliç'te yeni toprak kayması! Vali açıkladı: Kontrollü toprak indirildi

Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Erzincan İliç’te yeni toprak kayması! Vali açıkladı: Kontrollü toprak indirildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni bir toprak kayması yaşandı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını bildirdi.

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