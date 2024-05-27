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'İstiklal Marşı'na saygısızlığın bedeli ağır oldu! Saygı duruşunda ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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’İstiklal Marşı’na saygısızlığın bedeli ağır oldu! Saygı duruşunda ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde mezuniyet etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir konferansın başlangıcında saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı sırasında ayağa kalkmayan akademisyen M.Ç., başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

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