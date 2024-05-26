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Üsküdar'daki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Üsküdar’daki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Üsküdar’da kahvehanede barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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