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Afyonkarahisar'daki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Afyonkarahisar’daki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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