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Diyarbakır’da yıldırım düşen malzeme deposu küle döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Diyarbakır’da yıldırım düşen malzeme deposu küle döndü

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu inşaat malzemelerinin olduğu depo küle döndü.

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