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İstanbul Beyoğlu'nda kadınlar arasında yumruklu kavga

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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İstanbul Beyoğlu’nda kadınlar arasında yumruklu kavga

Beyoğlu'nda iki kadın arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk atan kadınları çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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