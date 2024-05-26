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Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’de sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücünün yaşamını yitirdiği kazada, devrilen tırın metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

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