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Sahte polisler korsan taksiciyi “aracı bağlarız” diye dolandırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Sahte polisler korsan taksiciyi “aracı bağlarız” diye dolandırdı

Kağıthane’de korsan taksi çağıran iki şahıs polis süsü verip “aracını bağlarız” diyerek sürücünün 14 bin lirasını çaldı. Sürücünün şikayeti üzerine gerçek ortaya çıkınca sahte polisler, Çağlayan Suç Araştırma polisleri tarafından yakalandı. Şahısların araca binip karakolun önünde indiği anlar kameralara yansırken, iki şahıs tutuklandı.

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