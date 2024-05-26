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Adana'da kelek karpuz iade isteğine pazarcı elinde bıçakla karşı çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Adana’da kelek karpuz iade isteğine pazarcı elinde bıçakla karşı çıktı

Adana'da kelek karpuzun "ayıplı mal" sayılması ve satan esnafa iadesinin mümkün olduğu duyurulması üzerine pazardan aldığı karpuz kelek çıkan bir vatandaş karpuzu iade etmek istese de pazarcı karpuzu almayıp elinde bıçakla tartışma çıkardı

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