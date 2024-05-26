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İstanbul Bağcılar’da yasa dışı silah ticareti operasyonu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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İstanbul Bağcılar’da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Bağcılar’da yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramalarda silah ve mermilerin ele geçirildiği şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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