26 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Düzce'de kaldırımda ağlatan doğum günü sürprizi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
ABONE OL
Düzce’de kaldırımda ağlatan doğum günü sürprizi

Düzce'de özel çocuk Hakan Emir, 8 yaşına unutulmaz bir sürprizle girdi. Miniğin doğum günü olduğunu öğrenen polisler, siren sesleriyle evin önüne gelerek, ellerindeki pastayla kaldırımda Hakan Emir'i bekledi. Polisleri karşısında gören Hakan Emir, gözyaşlarına hakim olamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör