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İskenderun Körfezi'nde görsel şölen: Şimşek fırtınası geceyi gündüze çevirdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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İskenderun Körfezi’nde görsel şölen: Şimşek fırtınası geceyi gündüze çevirdi

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan yağışla birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesinde ardı ardına çakan şimşekler, körfezde geceyi aydınlatırken ortaya kartpostalları aratmayacak görüntüler çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay'da Cuma günü öğle saatlerinde başlayan yağış, Cumartesi günü de etkisini hissettirdi.

SEYİRLİK GÖRÜNTÜLER

Yağış öncesinde İskenderun Körfezi'nde oluşan şimşek fırtınası, Tımelapse çekim tekniği ile görüntülendi. Amanoslarda dolunay yükselirken, Körfezde ardı ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

Şimşek fırtınasıyla birlikte İskenderun Körfezi'nde de ortaya seyirlik görüntüler çıktı.

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