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Tunceli'de kent meydanında bomba paniği! Şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Tunceli’de kent meydanında bomba paniği! Şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

Tunceli'de, kent meydanında bir bankın üzerinde bulunan sahipsiz çanta görenleri tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin bölgeye sinyal kesici araç getirip, fünye ile patlattığı çanta boş çıktı.

Kent meydanında bulunan Yer Altı Çarşısı'nın üzerinde bir bankta sahipsiz bir çanta olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alıp, çevredekileri uzaklaştırarak, yolu trafiğe kapattı.

ÖNLEM ALINDI, FÜNYE İLE PATLATILDI

Uzaktan kumandalı bomba düzeneği olabileceği ihmaline karşın, bölgeye sinyal kesici jammer araç da getirildi. Bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çevredekilerin endişeli bakışlarla izlediği patlamanın ardından yapılan kontrolde, çantanın boş olduğu anlaşıldı.

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