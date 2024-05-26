Tunceli’de kent meydanında bomba paniği! Şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

ÖNLEM ALINDI, FÜNYE İLE PATLATILDI

Uzaktan kumandalı bomba düzeneği olabileceği ihmaline karşın, bölgeye sinyal kesici jammer araç da getirildi. Bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çevredekilerin endişeli bakışlarla izlediği patlamanın ardından yapılan kontrolde, çantanın boş olduğu anlaşıldı.