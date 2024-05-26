Antalya’da motosiklete çarpan otomobil kamyonete çarparak durabildi: 1 kişi ölü 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde S.A.'nın kullandığı otomobil, önce aynı istikamete giden sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı. Daha sonra yine sürücüsünün kimlik bilgilerine ulaşılamayan motosikletle çarpışan otomobil, park halindeki kamyonete çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.