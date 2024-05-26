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Antalya'da motosiklete çarpan otomobil kamyonete çarparak durabildi: 1 kişi ölü 4 yaralı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Antalya’da motosiklete çarpan otomobil kamyonete çarparak durabildi: 1 kişi ölü 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir otomobil iki motosikletle çarpıştı ve park halindeki kamyonete çarparak durabildi.Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde S.A.'nın kullandığı otomobil, önce aynı istikamete giden sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı. Daha sonra yine sürücüsünün kimlik bilgilerine ulaşılamayan motosikletle çarpışan otomobil, park halindeki kamyonete çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ VE 2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bir kazazedenin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, otomobilin sürücüsü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan motosiklette oldukları belirlenen 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kazada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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