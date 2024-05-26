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Hindistan'da çocuk hastanesinde yangın: 6 bebek öldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Hindistan’da çocuk hastanesinde yangın: 6 bebek öldü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan çocuk hastanesinde çıkan yangında 6 bebek hayatını kaybetti.

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