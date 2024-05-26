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Denizli'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Denizli’de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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