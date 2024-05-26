Elazığ’da binlerce kişi Filistin için yürüdü





Hamas yetkilisi Süheyl El-Hindi, "Değerli kardeşlerim, mesajınız yerine ulaşmıştır. Sesiniz Gazze'de yankılanmıştır. Allah'ın buyurduğu gibi bir Müslüman'ın Allah yolunda eğer ayağı toza bulanmışsa o ayak cehennem yüzü görmeyecek, ateşte yanmayacaktır. Bugün burada yağmurun altında sırılsıklam oldunuz ama alanı terk etmediniz. Gazze'nin ve direnişin yanında olduğunuzu ispat ettiniz. Sizlere selam olsun" dedi.

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