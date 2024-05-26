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Elazığ’da binlerce kişi Filistin için yürüdü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Elazığ’da binlerce kişi Filistin için yürüdü

Elazığ’da binlerce vatandaşın katılımı ile Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi. Tekbir ve sloganların atıldığı program, yapılan konuşma ve duaların ardından sona erdi.

İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Gazze Gönüllüsü STK Platformları tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Tekbir ve sloganların atıldığı program, yapılan konuşma ve duaların ardından sona erdi.



Hamas yetkilisi Süheyl El-Hindi, "Değerli kardeşlerim, mesajınız yerine ulaşmıştır. Sesiniz Gazze'de yankılanmıştır. Allah'ın buyurduğu gibi bir Müslüman'ın Allah yolunda eğer ayağı toza bulanmışsa o ayak cehennem yüzü görmeyecek, ateşte yanmayacaktır. Bugün burada yağmurun altında sırılsıklam oldunuz ama alanı terk etmediniz. Gazze'nin ve direnişin yanında olduğunuzu ispat ettiniz. Sizlere selam olsun" dedi.

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