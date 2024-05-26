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Avcılar'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Avcılar’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Avcılar'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

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