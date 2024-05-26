AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Erol toprağa verildi

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz ay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anjiyo yapılan AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol (65), önceki gün kontrol amacıyla gittiği Antalya'daki özel bir hastanede doktorların durumunun ciddi olduğu, acil ameliyat olması gerektiğini söylemeleri üzerine bypass ameliyatı oldu.